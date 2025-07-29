Российские войска разнесли военный аэродром ВСУ Минобороны: российские войска поразили военный аэродром ВСУ и цех по сборке БПЛА

Российские войска поразили украинский военный аэродром, цех по сборке беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска в ночь на 28 июля нанесли массированный удар по военным объектам Украины. По данным Минобороны РФ, военные использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Целями атаки стали аэродром и склады боеприпасов противника.

Также, по сообщению российского военного ведомства, Вооруженные силы России нанесли удар по временному пункту дислокации ВСУ в районе острова Хортица. Как уточнили в Минобороны, российские военные атаковали объект с применением ударных БПЛА «Герань-2».