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29 июля 2025 в 11:47

Минобороны поделилось кадрами ударов ВС России по тылам ВСУ под Харьковом

РСЗО «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работа расчетов российских реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» по технике и живой силе ВСУ в Харьковской области попала на видео, которым с NEWS.ru поделились в Минобороны РФ. По словам военнослужащего ВС России с позывным Гром, удары наносятся по тыловым позициям украинских войск.

У нас все цели в основном в тыловых районах противника. То есть, грубо говоря, на линии боевого соприкосновения мы не работаем. Работаем по тыловым районам, то есть это какие-то группы подвоза могут быть, какое-то перемещение или ротация личного состава, — сказал боец ВС РФ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты сбежали со своих позиций в населенном пункте Радьковка в Харьковской области после того, как по ним был нанесен мощный удар со стороны ВС РФ. Сейчас российские военнослужащие занимаются зачисткой и разминированием местности, добавил эксперт. По его словам, бойцы ВСУ ретировались в южном направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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