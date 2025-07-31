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31 июля 2025 в 10:38

«Абсолютная подстава»: в Раде возмутились голосованием за закон о НАБУ

Депутат Рады Камельчук заявил, что голосование за закон о НАБУ было подставой

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голосование за законопроект, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированную антикоррупционную прокуратуру, было «абсолютной подставой» для украинских парламентариев, заявил в интервью YouTube-каналу журналистки Ланы Шевчук депутат Верховной рады Юрий Камельчук. По его словам, документ предоставили в последний момент.

Конечно… фактически то, что нам сказали, очень классная и правильная история, оказалась для нас абсолютной подставой, в которой обвинили только нас, — убежден Шевчук.

Он добавил, что депутатам Рады предоставили ограниченную информацию о том, какие изменения содержатся в законопроекте. Шевчук обратил внимание, что даже трактовка некоторых пунктов появилась позднее. При этом он уверен, что по итогу рейтинг упадет не только у Рады, но и «у всех, кто причастен к этой истории».

Ранее представитель МИД Германии Мартин Гизе заявил, что ведомство внимательно изучит проект украинского лидера Владимира Зеленского, касающийся работы НАБУ САП. Он также призвал Киев «восстановить утерянное доверие», как можно скорее приняв новый закон.

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