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31 июля 2025 в 19:33

«Тупое упрямство»: украинский боец раскрыл всю правду о командовании ВСУ

Боец ВСУ Бутянов пожаловался на бессмысленные приказы командования под Херсоном

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ на Херсонском направлении отдает бессмысленные приказы, из-за которых 90% бойцов не возвращаются с линии боевого соприкосновения, передает издание «Инсайдер» со ссылкой на украинского солдата Станислава Бутянова. Военнослужащий назвал подобные действия своего руководства «тупым упрямством».

Только тупое упрямство и бессмысленные задания на островах, откуда не возвращается 90% личного состава. <...> Бригада стирается под ноль. Люди не выдерживают, — сказал боец.

Ранее стало известно о возможных планах украинского командования по проведению масштабной десантной операции у херсонского побережья, в которой могут задействовать до четырех тысяч бойцов ВСУ. Российские военнослужащие отмечают небывалую активность вражеских беспилотников у Тендровской и Кинбурнской кос. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы ВС России открыли огонь по украинским десантникам, которые пытались высадиться на Тендровской косе. Вражеские силы были хорошо подготовлены, однако ВСУ не смогли осуществить задуманное, отметил он.

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