Уголовное дело возбудили в отношении автора мультфильмов о Масяне Олег Куваев подозревается в призывах к деятельности против госбезопасности

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Олег Куваев

Автор мультфильмов про Масяню Олег Куваев стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное мультипликатором на YouTube.

Как стало известно каналу, в ролике Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, который создан при поддержке украинской армии. Автору видео по указанной статье грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время Куваев находится в Израиле.

В прошлом году Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru мультипликатора Олега Куваева, на котором выходили эпизоды мультсериала «Масяня». Решение об этом было принято по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки послужил ролик, содержащий «недоcтоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной оперaции» для дискредитации ВС России. Эпизод cодержал данные о многочиcленных жертвах среди мирных граждан Украины, а также о разрушении городов.

Ранее сообщалось, что в отношении российского мультипликатора Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного благодаря проекту Mr. Freeman, возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про ВС РФ. Поводом для преследования послужил пост Мунтяна в Telegrm, в котором он обвинил российских военных в гибели 280 жителей украинской Бучи.