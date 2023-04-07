Продюсеру Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо прямо во время съемок телешоу «Звезды сошлись», рассказала «Известиям» соведущая проекта Лера Кудрявцева. По ее словам, у него поднялось давление, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Врачи приехали на площадку и прокапали продюсера.

Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое. И с утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками совсем плохо стало: онемела половина лица, и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали, — сообщила Кудрявцева.

Она наедеется, что в дальнейшем со здоровьем продюсера все будет хорошо. Сам Пригожин никак ситуацию пока не прокомментировал.

Иосиф Пригожин ранее назвал фейком попавшую в интернет аудиозапись его «разговора с одним влиятельным человеком». Люди на этой записи активно критикуют представителей российских властей. Свое опровержение Пригожин разместил в социальных сетях.

До этого в Сети была опубликована аудиозапись, как утверждается, телефонного разговора Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым. Позднее правозащитник Александр Ионов сказал, что словам Пригожина о подделке записи стоит верить. Он предположил, что аудиозапись беседы с критикой российских властей была сфальсифицирована подразделением Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ.