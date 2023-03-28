Украинский ЦИПсО обвинили в подделке аудиозаписи с Иосифом Пригожиным Правозащитник Ионов: ЦИПсО могли подделать аудиозапись Иосифа Пригожина с критикой властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Заявлению музыкального продюсера Иосифа Пригожина о том, что его телефонный разговор с бизнесменом Фархадом Ахмедовым был подделан, можно верить, считает правозащитник Александр Ионов. Он предположил, что аудиозапись беседы с критикой российских властей была сфальсифицирована подразделением Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ. Эксперт подчеркнул, что Киев ведет активную пропагандистскую и информационную войну против России, сообщает «360».

С точки зрения доказательной базы мы сегодня не можем утверждать, был ли этот разговор настоящим или его смоделировали в ЦИПсО ВСУ. Ведь украинская страна ведет очень активную пропагандистскую информационную войну против нас, — пояснил Ионов.

Правозащитник убежден, что современные технологии позволяют подделать голос любого человека, а получить запись разговора из различных мессенджеров несложно, особенно у пользователей iPhone. Эксперт также напомнил, что Украина занимается подделкой перехваченных разговоров российских военных. По словам Ионова, на территории этой страны расположено множество мошеннических кол-центров, обманывающих россиян.

Иосиф Пригожин ранее назвал фейком попавшую в интернет аудиозапись его «разговора» «с одним влиятельным человеком». Люди на этой записи активно критикуют представителей российских властей. Свое опровержение Пригожин разместил в социальных сетях.

До этого в Сети была опубликована аудиозапись, как утверждается, телефонного разговора Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым.