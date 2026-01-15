Обнищала: как спонсор ВСУ Лобода пытается вернуться в российский шоу-бизнес

Выступившая на Пхукете на корпоративе предполагаемого российского заказчика украинская певица Светлана Лобода, возможно, мечтает вернуться в российский шоу-бизнес, выразил мнение в интервью NEWS.ru музыкальный продюсер Павел Рудченко. Для чего она хочет вернуться, удастся ли ей это сделать и ждут ли ее песни российские зрители — в материале NEWS.ru.

Что известно о корпоративе Лободы на Пхукете

11 января Светлана Лобода выступила на Пхукете на корпоративе. Заказчиком ее выступления, по информации Telegram-канала Mash, могла быть российская бизнесвумен из Кузбасса Елена Дробина. За свою работу Лобода, предположительно, получила 15 млн рублей.

Ранее 6 января певица дала на Пхукете кассовый концерт, куда пришли в основном русскоязычные релоканты.

После информации об этом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в прокуратуру, в котором просит проверить Лободу на предмет финансирования ВСУ. При положительных результатах проверки артистка может быть внесена в список экстремистов и террористов.

«Лобода поддерживает киевский террористический режим, собирает донаты для ВСУ, а наши предприниматели позволяют себе заказывать на мероприятия таких артистов. Так не должно быть. Мы не можем быть уверены в том, что заработанные Лободой 15 млн рублей не пойдут потом на финансирование киевского режима», — заявил NEWS.ru Бородин.

Где сейчас поет Лобода

На официальном сайте Лободы, который ведется на английском языке, нет никакой информации о грядущих мероприятиях с ее участием. Но в интернете можно найти сведения, что в феврале и марте у нее планируется три концерта: два в США — Техасе и Голливуде — и один в бельгийском Антверпене.

Светлана Лобода Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как выяснил NEWS.ru, в феврале у украинской певицы должен состояться еще один корпоратив Дубае, тоже для российского предпринимателя.

«Только один райдер Лободы обошелся заказчику в €100 тыс., его лишь немного удалось снизить. Сюда входят перелет бизнес-джетами, передвижение машинами люкс-класса, пятизвездочные отели и так далее», — сообщил NEWS.ru инсайдер.

Бородин, комментируя эту информацию, заявил, что если певицу признают экстремисткой и террористкой, то российские предприниматели уже не смогут приглашать ее на корпоративы и выплачивать гонорары. В этом случае она останется без средств к существованию, ведь «на Западе Лобода никому не нужна», полагает Бородин.

С ним согласился музыкальный продюсер Павел Рудченко: «Она, конечно, где-то выступает, но это не сравнить с тем, когда в РФ собирала тысячные стадионы. В Европе Лобода не нужна никому, проехать по местам российской и советской эмиграции — это все же разовый доход».

Удастся ли Лободе вернуться в Россию

Рудченко выразил мнение, что певица с грустью вспоминает о том прошлом, когда в России она была одной из самых востребованных артисток. Но, как бы ей ни хотелось вернуться, сделать это уже не получится, полагает собеседник.

«Она сделала слишком много, отрабатывая повестку на стороне противника. Все помнят, как спонсировала ВСУ (в 2022 году Лобода передала солдатам ВСУ свою машину и 1,5 млн гривен, по нынешнему курсу почти 2,7 млн рублей. — NEWS.ru)», — добавил Рудченко.

Сотрудничавший с Лободой до 2022 года продюсер Юрий Борисов также считает ее возвращение в РФ маловероятным. По его мнению, место артистки на российском рынке уже заняли другие исполнители, нашлась замена, о ней же зритель подзабыл. К тому же, напомнил собеседник, она давно не выпускала новых ярких песен.

«Я бы не стал говорить о Лободе как о каком-то феномене. Да, артистка с хорошей школой, как и многое вокалистки „ВИА Гры“, у нее были хорошие песни и сильный продюсер Нателла Крапивина (в 2021 году Лобода перестала с ней работать. — NEWS.ru), но не более того. Это точно не суперзвезда», — сказал Борисов.

Светлана Лобода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему признание Лободы экстремистской не лишит ее работы

Вместе с тем Борисов считает, что, даже если Лободу признают террористкой и экстремисткой, это все равно не отобьет желания у богатых людей периодически приглашать ее на корпоративы. По его мнению, надо не запрещать артистов, а продвигать новых ярких исполнителей.

«Запретный плод сладок, у кого-то это, наоборот, вызовет интерес. Надо сделать нечто такое, что заставило бы людей заказывать не Лободу, а, например, Таню Куртукову — хороший патриотический музыкальный продукт, кайфовый, который приятно слушать. Надо искать и продвигать аналогичные мощные проекты, таланты», — резюмировал Борисов.

