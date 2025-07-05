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05 июля 2025 в 19:38

Экс-продюсер Лободы Крапивина сбежала из РФ, но не отказалась от бизнеса

Нателла Крапивина Нателла Крапивина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина продолжает числиться индивидуальным предпринимателем в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные юридических документов. Также бизнесвумен, несмотря на решение уехать из РФ после начала СВО, остается учредителем действующей московской компании.

Крапивина является совладельцем ООО «О май гад мьюзик», зарегистрированного в столице в сентябре 2021 года. С момента основания ее доля в уставном капитале составляет 50%. С октября 2022 года управление компанией осуществляет другой руководитель.

До этого суд повторно отклонил иск композитора Олега Влада, автора песни «К черту любовь», требовавшего запретить Светлане Лободе исполнять этот хит. Истец изменил свое первоначальное разрешение на исполнение композиции после того, как певица публично высказалась против СВО и покинула Россию.

До этого стало известно, что финансовое положение Светланы Лободы после отъезда из России значительно ухудшилось. Ее доходы сократились в пять раз. Если в 2021 году артистка заработала более 500 млн рублей, то в 2024 году эта сумма составила лишь 105 млн рублей.

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