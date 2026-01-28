Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 13:28

Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии

Песков назвал вопрос дислокации российских войск в Сирии прерогативой Минобороны

Все вопросы, касающиеся расположения воинских подразделений Вооруженных сил России в Сирии, находятся в ведении Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что именно в это ведомство следует направлять соответствующие запросы, передает РИА Новости.

Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики, то это опять же прерогатива министерства обороны, и мы рекомендуем обращаться туда, — сказал Песков.

Также он отметил, что данная тема, вероятно, будет обсуждаться в ходе запланированных переговоров между президентами РФ и Сирии Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. По его словам, на встрече наверняка будут затронуты все аспекты, связанные с присутствием российских военнослужащих в арабской республике.

Ранее Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что новое руководство Сирии якобы ведет переговоры с Москвой об экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада. Он заявил, что Кремлю «нечего сообщить по этой теме в данном контексте».

