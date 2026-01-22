Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 20:44

Джей Ло с сумкой за $80 тыс. сжалилась над бездомным

Лопес пожертвовала деньги бездомному во время прогулки с сумкой за $80 тыс.

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци, когда подала милостыню бездомному, пишет Daily Mail. По данным таблоида, знаменитость прогуливалась со стаканом кофе по улицам Лос-Анджелеса, где и встретила мужчину.

На ней были облегающий белый топ, серый пиджак и синие джинсы с широкими штанинами. Образ Лопес дополняла редкая синяя сумка Hermes Kelly из крокодиловой кожи, стоимость которой превышает $80 тысяч (7,2 млн рублей).

Сначала Лопес прошла мимо мужчины, чтобы сесть во внедорожник, но, когда он подошел к пассажирской стороне, она быстро опустила окно и дала ему пачку денег. Мужчина был очень взволнован щедростью знаменитости и воскликнул: «Мне все равно, я люблю тебя. Спасибо, Дженнифер», — говорится в материале.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила, что 20 лет занимается благотворительной деятельностью. По словам бывшей примы Большого театра, она всех зрителей абсолютно бесплатно приглашает на свои выступления. Волочкова рассказала, что занимается безвозмездной помощью от чистого сердца.

