Джей Ло с сумкой за $80 тыс. сжалилась над бездомным Лопес пожертвовала деньги бездомному во время прогулки с сумкой за $80 тыс.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци, когда подала милостыню бездомному, пишет Daily Mail. По данным таблоида, знаменитость прогуливалась со стаканом кофе по улицам Лос-Анджелеса, где и встретила мужчину.

На ней были облегающий белый топ, серый пиджак и синие джинсы с широкими штанинами. Образ Лопес дополняла редкая синяя сумка Hermes Kelly из крокодиловой кожи, стоимость которой превышает $80 тысяч (7,2 млн рублей).

Сначала Лопес прошла мимо мужчины, чтобы сесть во внедорожник, но, когда он подошел к пассажирской стороне, она быстро опустила окно и дала ему пачку денег. Мужчина был очень взволнован щедростью знаменитости и воскликнул: «Мне все равно, я люблю тебя. Спасибо, Дженнифер», — говорится в материале.

