12 февраля 2026 в 23:15

Цветок для нетерпеливых дачников: всходит через неделю и зацветает через полтора месяца

Фото: D-NEWS.ru
Если вы хотите получить быстрый результат и яркие краски на клумбе уже через 6 недель после посева, ваш выбор — настурция. Это цветок для нетерпеливых дачников: он всходит через неделю и зацветает через полтора месяца.

Этот однолетник — настоящий рекордсмен по скорости роста и цветения. Его крупные, похожие на шлемы семена можно сеять прямо в грунт в конце апреля или мае, когда минует угроза заморозков. Всходы появляются уже через 7–10 дней, а первые яркие цветки — желтые, оранжевые, алые, бордовые или кремовые — распускаются всего через 1,5–2 месяца после посадки.

Настурция абсолютно неприхотлива: предпочитает умеренно плодородную почву, любит солнце, но мирится с легкой полутенью, и нуждается в умеренном поливе. Есть как кустовые, так и плетистые формы, которые могут быстро задекорировать забор или беседку. Чтобы продлить цветение до самых заморозков, достаточно лишь регулярно удалять увядшие цветки.

Ранее был назван цветок для непредсказуемого лета: распустится под палящим солнцем и под проливными дождями.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
