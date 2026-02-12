Цветок для нетерпеливых дачников: всходит через неделю и зацветает через полтора месяца

Если вы хотите получить быстрый результат и яркие краски на клумбе уже через 6 недель после посева, ваш выбор — настурция. Это цветок для нетерпеливых дачников: он всходит через неделю и зацветает через полтора месяца.

Этот однолетник — настоящий рекордсмен по скорости роста и цветения. Его крупные, похожие на шлемы семена можно сеять прямо в грунт в конце апреля или мае, когда минует угроза заморозков. Всходы появляются уже через 7–10 дней, а первые яркие цветки — желтые, оранжевые, алые, бордовые или кремовые — распускаются всего через 1,5–2 месяца после посадки.

Настурция абсолютно неприхотлива: предпочитает умеренно плодородную почву, любит солнце, но мирится с легкой полутенью, и нуждается в умеренном поливе. Есть как кустовые, так и плетистые формы, которые могут быстро задекорировать забор или беседку. Чтобы продлить цветение до самых заморозков, достаточно лишь регулярно удалять увядшие цветки.

