12 февраля 2026 в 03:46

Без рассады и особого ухода: этот цветок можно сеять прямо в грунт — через 30 дней пышный куст

Фото: D-NEWS.ru
Этот цветок избавит от хлопот в саду и превратит дачу в цветущий рай за один месяц. Он не нуждается в подкормках, прекрасно переносит засуху, не боится жары и практически не болеет.

Если вы устали от капризных растений и хотите получить мгновенный результат без рассады и особого ухода, ваш идеальный помощник — бархатцы тонколистные. Этот вид бархатцев, часто называемый мексиканской ромашкой, отличается от своих более привычных собратьев невероятной скоростью роста и легкостью в уходе. Его можно сеять прямо в грунт в конце апреля — мае, и уже через 30–40 дней вы получите пышный, усыпанный сотнями мелких, но очень ярких цветков куст, похожий на кружевное облако.

Их главная суперсила — фитосанитарные свойства: они очищают почву от нематод и отпугивают многих вредителей, защищая соседние растения. После посадки их нужно лишь изредка поливать, если стоит сильная засуха, и удалять увядшие соцветия для поддержания декоративности. Они образуют аккуратные шаровидные кустики высотой 20–40 см, идеальные для бордюров, контейнеров и заполнения пустот на клумбе.

Ранее был назван цветок для самого темного угла дачи.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
