Растение для самого темного угла дачи: цветет с начала лета до осени неагрессивными кустиками

Растение для самого темного угла дачи: цветет с начала лета до осени неагрессивными кустиками

Если вы ищете необычное растение для самого темного угла дачи, присмотритесь к астранции, или звездовке. Этот скромный, но удивительно стойкий многолетник действительно заслуживает большего внимания.

Его главное очарование — в сложных соцветиях, напоминающих изящные звездочки или миниатюрные фейерверки из тонких лепестков, окруженных яркими листочками-обертками. Цветки держатся долго и в срезке, а их палитра включает благородные оттенки розового, пурпурного, бордового и белого. Астранция обладает редкой пластичностью: она одинаково хорошо чувствует себя и в рассеянной полутени, и в самой глухой тени, где цветет, возможно, немного скромнее, но не менее красиво.

Растение совершенно неприхотливо, легко мирится с любыми почвами и образует аккуратные, неагрессивные кустики высотой от 30 до 80 см с красивыми пальчато-разрезными листьями. Цветение астранции продолжается с начала лета до самой осени.

Ранее был назван цветок для продуваемого участка — не гнется под напором ветра.