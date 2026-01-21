Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 23:15

Не гнется под напором ветра, цветет с июня по сентябрь: многолетник для продуваемого участка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если ваш сад находится на продуваемом ветрами месте, не стоит отчаиваться — природа создала растения, способные противостоять даже сильным порывам.

Идеальным решением для таких условий станет декоративный многолетник эхинацея пурпурная. Это растение — настоящий богатырь сада. Его крепкие, жесткие и волокнистые стебли практически не гнутся под напором ветра, а глубоко проникающая корневая система надежно удерживает куст в земле, не давая ему вывернуться. Помимо невероятной стойкости, эхинацея обладает выдающейся декоративностью: с июля по сентябрь она выпускает крупные, эффектные соцветия-ромашки с выпуклой серединкой, которые привлекают бабочек и пчел.

Этот цветок не боится ни засухи, ни бедных почв, предпочитая солнечные места. Посадив эхинацею, вы получите не только яркий, долгоцветущий акцент в саду, но и уверенность в том, что после любого ненастья ваш цветник будет выглядеть безупречно.

Ранее был назван цветок, который можно посадить в тающий снег в марте и получить яркую клумбу уже в июне.

Дарья Иванова
Д. Иванова
