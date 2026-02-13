Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 00:16

Макрон не захотел видеть Европу «за дверью» на переговорах с Россией

Макрон: члены ЕС должны участвовать в переговорах с РФ по украинскому вопросу

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х по итогам неформального саммита ЕС в Бельгии заявил, что настаивает на обязательном участии европейских стран в будущих мирных переговорах по урегулированию конфликта в Украине. По мнению политика, вопросы прекращения огня напрямую связаны с архитектурой безопасности всего Евросоюза.

Макрон подчеркнул, что Европа имеет собственный перечень вопросов, которые должны быть вынесены на обсуждение. Речь идет не только о судьбе Украины, но и о будущем процветании ЕС, а также о формировании новой системы безопасности на континенте.

Мы должны быть за столом переговоров, когда речь идет о процветании, будущем Европы и архитектуре безопасности, — сказал Макрон.

Глава государства отметил, что Брюсселю необходимо провести серьезную внутреннюю подготовку, чтобы в решающий момент выступать с консолидированной позицией. Это нужно сделать уже сейчас, чтобы впоследствии вести полноценный диалог с Российской Федерацией.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что заявленное намерение Макрона провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным дальше слов не продвинулось. Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не избегала контактов с Парижем, тогда как именно Франция довела двусторонние связи до полного разрыва.

Эммануэль Макрон
переговоры
США
Россия
