Нетаньяху допустил «хорошую сделку» с Ираном при одном условии Нетаньяху связал давление США на Иран с возможностью заключения соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что администрация президента США Дональда Трампа способна создать предпосылки для выгодного соглашения с Тегераном, говорится в распространенном его канцелярией заявлении. Об этом израильский политик сообщил перед вылетом из Вашингтона после переговоров с американским лидером.

По словам Нетаньяху, основное внимание на встрече с хозяином Белого дома было уделено именно иранскому досье. Политик подчеркнул, что в случае заключения договоренностей они должны учитывать интересы безопасности Израиля.

Фактически, встреча была сосредоточена на переговорах с Ираном. Я думаю, что обстоятельства, которые он создает, могут создать условия для достижения хорошего соглашения, — отметил израильский премьер.

Нетаньяху подтвердил, что сохраняет скептическое отношение к возможным договоренностям, однако обозначил жесткие требования. Помимо ядерной программы, документ должен ограничивать ракетный потенциал Ирана и активность его прокси-сил на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона намерена представить Белому дому свежие разведданные, подтверждающие стремительное наращивание военного потенциала Тегерана. Поводом для беспокойства Тель-Авива стал прогресс страны в восстановлении запасов баллистических ракет.