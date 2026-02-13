Сотрудники украинской контрразведки три месяца пытали офицера ВСУ за то, что он вывез больную престарелую женщину из Марьинки в ДНР, где ей оказали медицинскую помощь. Почему поддержка пожилых людей считается госизменой на Украине, как у родителей отбирают детей, сажают граждан в тюрьму за переписку с родней из Донбасса и раздачу российской гуманитарной помощи, читайте в колонке политического аналитика Александра Чаусова для NEWS.ru.

В тюрьму за намек на Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) три месяца пытали контрразведчика украинских Вооруженных сил Сергея Мыхайлова за оказание помощи пожилой женщине из Марьинки Харьковской области, сообщил ТАСС. Женщина нуждалась в поддержке, которую местные медики не могли предоставить. Мыхайлов переправил ее через волонтеров в ДНР в 2019 году, еще до начала СВО. Сотрудники СБУ узнали об этом из книги, которую мужчина написал и выложил в открытый доступ.

В последние годы наказания за «преступления милосердия» стали постоянной практикой киевского режима. Это не произвол властей, а действия, основанные на украинском законодательстве.

Весной 2022 года Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий тюремное заключение до 12 лет за любое гуманитарное взаимодействие граждан Украины с Россией, которое считается коллаборационизмом.

После одобрения документа головы полетели незамедлительно. В декабре 2022 года в поселке Великий Бурлук Харьковской области осудили директора местной школы за то, что он разрешил преподавать по российским учебникам.

В январе 2023-го начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов гордо отчитался, что по аналогичным обвинениям было возбуждено 12 уголовных дел в отношении учителей. На тот момент им грозило до 15 лет тюрьмы. Информации о том, что с ними стало, в открытом доступе нет. Есть подозрение, что учителя получили по полной.

На этом фоне мелочами кажутся сообщения об увольнении весной 2023-го преподавателя философии Любови Воробьевой из Государственного налогового университета Киева за преподавание на русском языке. В этом случае дело обошлось малой кровью. Уголовное дело на женщину не завели и в тюрьму не посадили.

На фоне наступления российских войск, ухудшения положения ВСУ и киевского режима ужесточаются меры против «гуманитарных коллаборантов». В августе 2025 года гражданин Украины Анатолий Мирута был осужден на 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Мужчину обвинили в том, что в 2022 году он принял гуманитарную помощь от российской армии и передал ее сельским жителям и престарелой матери, которая была старостой в одной из деревень Киевской области.

На Украине можно влететь на тюремный срок и за простое общение с гражданами России. Летом 2025 года Запорожский областной суд приговорил 19-летнюю украинскую студентку к 15 годам тюремного заключения за то, что она переписывалась с крестной матерью, которая проживает на новых российских территориях. Список подобных «преступлений» и наказаний можно продолжать долго. Пожалуй, самое страшное, чем киевский режим карает украинских граждан, — это изъятие детей.

Главные жертвы Украины — дети

Мы все помним, что Киев в течение нескольких лет обвиняет Россию в «похищении украинских детей». На самом деле они эвакуировались из опасных зон и, вероятно, только поэтому сохранили свои жизни. По возможности в РФ их возвращают родителям, они находятся в санаториях и пансионатах, где полноценно живут и учатся. Причем по российским программам, что очень тревожит Киев.

Украина также занимается эвакуацией детей — этот процесс курирует непосредственно жена главы киевского режима Елена Зеленская. Правда, оказалось, что отправленных в Турцию юных украинцев насиловали на регулярной основе. Такой вот «остров Эпштейна» в украинско-турецком разрезе.

Самое главное — Киев практикует отъем детей у родителей на систематической и законодательной основе. 11 февраля Верховная рада приняла закон, который регулирует порядок обязательной эвакуации граждан из зон активных или потенциальных боевых действий.

Согласно документу, если семья отказывается покидать территорию, на которую потенциально может войти российская армия, то полиция в принудительном порядке изымает у нее детей и передает их органам опеки.

Разлучить родителей с детьми, чтобы молодое поколение украинцев не соприкоснулось с Россией и русскими, — это не просто повседневная, а обязательная и законодательно закрепленная практика киевского режима.

В мировой истории было еще одно государство, которое приносило в жертву младенцев «высшим идеалам» — Вавилон. Детей заживо сжигали в жертвенниках. Сегодня вновь можно увидеть, что сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) на Украине — не аллегория, а часть государственной политики.

Почему Украина боится российской доброты?

Если рассматривать происходящее в прагматической плоскости, то логика судебных решений за любые контакты с Россией, особенно за получение от нее какой бы то ни было помощи, очевидна и в некотором смысле неизбежна.

Эти связи и помощь разрушают основу нацисткой киевской пропаганды. Она зиждется на тотальном расчеловечивании нашей страны и народа. В официальном пропагандистском дискурсе киевского режима мы — натуральные нелюди, людоеды. Только внешне похожи на людей, и то с трудом, а на самом деле «орки и колорады». С нами невозможно договариваться, нас можно только убивать, иначе убьем мы.

Только в таких нарративах и возможна война до последнего украинца, на которую Запад подписал Владимира Зеленского, а тот уже всю страну. Такими образами можно хоть как-то объяснить населению, почему до сих пор не заключен мир.

Гуманитарная помощь, больницы, российские учебники для сельских школ и эвакуированные дети в санаториях — это подрыв основы основ украинской антироссийской государственности. Если русские помогают, то, может быть, они не такие уж нелюди? С ними можно договориться, а то и выйти на мировую? Ни либеральный Запад, ни киевский режим ни в коем случае не могут допустить такого хода мыслей у местного населения.

В этом смысле для Киева особенно актуальна проблема российского образования. Если из украинских детей не воспитывать патентованных русофобов с младых ногтей, то у анти-России, которую хочет видеть Запад, не будет будущего. По этой причине несовершеннолетние идут на алтарь русофобскому Молоху.

В этом контексте впору ставить еще одну стратегическую цель СВО: не только денацификация, но и десатанизация на Украине, чтобы эти территории имели в будущем хотя бы призрачный шанс стать нормальной страной.

