Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи Суд на Украине осудил местного жителя на 10 лет за раздачу гумпомощи от России

Суд на Украине вынес строгий приговор жителю Анатолию Мируте за распространение гуманитарной помощи, предоставленной российскими военными. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в коллаборационизме.

Приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за раздачу местному населению гуманитарной помощи от российских солдат, — указано в сообщении.

Данные о его деле содержатся в списке политзаключенных. Этот перечень подготовили представители международного «Клуба народного единства».

Согласно информации украинских СМИ, Мирута в начале специальной военной операции оказывал помощь своей матери, которая занимала должность заместителя сельского старосты в Киевской области. В рамках этой деятельности он участвовал в распределении гуманитарной помощи, что было квалифицировано как преступление.

В настоящее время дело украинца находится на рассмотрении апелляционной инстанции. По данным офиса генерального прокурора Украины, только за первое полугодие 2025 года было зафиксировано около двух тысяч случаев так называемого коллаборационизма. Более половины из них (1012 дел) были связаны с поддержкой действий России или публикацией информации о военных действиях.

Ранее украинец Алексей Левченко рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отправили его в зону боевых действий несмотря на то, что ему приходится ухаживать за родителями-инвалидами. Сам он впоследствии попал в плен.