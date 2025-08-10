На Украине мобилизовали мужчину, ухаживавшего за родителями-инвалидами

Украинец Алексей Левченко рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отправили его в зону боевых действий несмотря на то, что ему приходится ухаживать за родителями-инвалидами. Сам он впоследствии попал в плен. По словам Левченко, которые приводит ТАСС, его поймали на улице и увезли в военкомат.

Наши ТЦК поймали на улице за руку, посадили в машину и повезли военкомат. А я шел, оформлял документы: пытался хоть какую-то отсрочку сделать по уходу за родителями. У меня отец инвалид первой группы, без ноги на коляске, и мать инвалид тоже. Оба требуют уход, но несмотря на это меня мобилизовали, — сказал украинец.

Мужчина добавил, что уже через несколько дней его доставили в учебный центр в украинском городе Ровно. Затем его отправили на полигон, где он провел еще полтора месяца.

Ранее появилась информация, что сотрудники ТЦК в Луцке Волынской области посадили в машину женщину и увезли в неизвестном направлении. Вместе с ней увезли и мужчину. Украинка пыталась выбраться из машины, пока в автомобиль сажали второго человека, но не смогла.