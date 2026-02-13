Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 00:44

Европейские страны намерены купить дешевые боевые дроны

DPA: Германия и ее союзники по НАТО могут закупить недорогие боевые дроны

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Германия совместно с европейскими союзниками по НАТО намерена приобрести крупную партию недорогих боевых дронов. Соответствующая декларация подписана на встрече министров обороны в Брюсселе, инициатива реализуется в рамках проекта ELSA (European Long-range Strike Approach), сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в Альянсе.

Дальность полета закупаемых беспилотников составит не менее 500 километров. Основная задача дронов — подавление систем противовоздушной обороны противника, что позволит наносить удары дорогостоящим высокоточным оружием более эффективно.

Участниками совместных закупок, помимо Германии, станут Франция, Великобритания, Польша и Швеция. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что инициатива направлена на усиление европейского потенциала сдерживания и обороны в рамках НАТО.

Это является критически важным ответом на текущие вызовы безопасности, — указал он.

Проект ELSA призван снизить зависимость европейских стран от ограниченных запасов дорогостоящих боеприпасов. Кроме того, его цель — повысить боеспособность Альянса на восточном фланге.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность НАТО связана с безопасностью Украины. По его словам, союзники едины в поддержке Киева.

Германия
НАТО
дроны
Европа
