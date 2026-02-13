«Доставка на дом»: манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок

Символ Московского зоопарка манул Тимофей получил праздничный подарок в честь 162-летия учреждения. Угощение было доставлено ему прямо в домик, написано в Telegram-канале зоосада.

Сегодня у нас праздник — день рождения! И, конечно, мы не могли оставить нашего любимого манула Тимофея без подарка. Зоологи подготовили для символа зоопарка особенную подарочную коробку, а в ней — аппетитная перепелка, — указано в сообщении.

Однако манул лишь мельком выглянул на улицу, испугался снегопада и принял волевое решение не принимать дар. Сотрудникам зоопарка пришлось выступать в роли курьерской службы — угощение занесли в закрытое помещение вольера. В учреждении с юмором отметили, что Тимофей просто заказал «доставку на дом».

Московский зоопарк был открыт 31 января (12 февраля по новому стилю) 1864 года на Пресненских прудах и изначально назывался зоосадом. Основателями стали профессора Московского университета.

Ранее сообщалось, что в Россию привезут капибар из Перу для размножения. Член Союза зоопарков и аквариумов РФ, основатель парка птиц в Ростовской области Антон Дроздов проинформировал, что всего планируется завезти около 20–30 особей. Организацией «переезда» капибар займется ростовский парк птиц. Сейчас там содержатся три капибары, однако они не дают потомства.