12 февраля 2026 в 14:45

Садовый инвентарь как новый: простые домашние способы убрать ржавчину и продлить срок службы инструментов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже качественные лопаты, тяпки и секаторы со временем покрываются ржавчиной, если за ними не ухаживать. Ржавчина портит вид и снижает эффективность инструментов, а регулярная очистка помогает сохранить их в рабочем состоянии на годы. Существует несколько доступных методов, которые можно применять дома без дорогих химических средств.

Один из самых популярных вариантов — столовый уксус. Смешайте девятипроцентный уксус с водой 1:1 и замочите инструменты на сутки, затем обработайте щеткой и смажьте маслом. Пищевая сода подходит для точечной очистки: из неё делают густую пасту, наносят на ржавчину и через пару часов смывают.

Лимонная кислота эффективна для стальных изделий — 3 грамма на 100 мл воды, выдержка около полутора часов. Для свежих пятен ржавчины можно использовать газированные напитки, уайт-спирит или керосин. После любой процедуры важно вытереть инструмент насухо и смазать маслом, а в конце сезона хранить в сухом месте — это предотвратит повторное образование коррозии.

Ранее сообщалось, что перед посевом многие дачники стараются подготовить семена, чтобы получить крепкие и дружные всходы. Один старый способ до сих пор остается популярным благодаря простоте и доступности. Замачивание семян в содовом растворе помогает ускорить прорастание и заметно повышает будущий урожай.

