Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери

Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери

В Санкт-Петербурге развернуты масштабные поиски 38-летней женщины и двух ее дочерей, передает пресс-служба Следкома России. Ситуация находится на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

Он поручил подключить к поискам всех следователей городского главка. Поводом для экстренной реакции стал сюжет на федеральном телевидении, где прозвучала информация о возможной причастности женщины к деструктивной религиозной секте. Марина и Ирина Жвалевы пропали еще 9 февраля, и к настоящему моменту их местонахождение неизвестно. Предоставить доклад о поисках должен руководитель ГСУ по Санкт-Петербургу Павел Выменец.

Ранее сестры из Санкт-Петербурга Марина и Ирина, о пропаже которых заявляли родственники, вышли на связь и опубликовали видеообращение. На кадрах девушки запечатлены вместе со своей матерью Анной в неизвестной квартире. Марина также обвинила собственного отца в принуждении к получению паспорта и банковских карт. Девушка утверждает, что мужчина неоднократно проявлял агрессию, когда она и ее сестра отказывались от использования пластиковых карт.

Бабушка пропавших Мария Жвалева предположила, что ее внучки находятся под мощным психологическим воздействием деструктивной секты «Царская империя». По ее информации, главарь этой организации — Леонид Власов, преступник-рецидивист, неоднократно судимый за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.