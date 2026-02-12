Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 18:08

Попавшие в секту девушки из Петербурга записали видеообращение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сестры из Санкт-Петербурга Марина и Ирина, о пропаже которых заявляли родственники, вышли на связь и опубликовали видеообращение, передает 78.ru. Поводом для записи стало известие о том, что их поисками занимаются добровольцы отряда «ЛизаАлерт». На кадрах девушки запечатлены вместе со своей матерью Анной в помещении неизвестной квартиры.

Я Марина Александровна. Я имею свою волю проживать, где хочу и с кем хочу. Я выписала себе на листок несколько моментов, чтобы не сбиться с последовательности, — заявила старшая сестра.

В ходе беседы мать семейства заявила, что добровольно отказалась от оформления и использования официальных документов. Это решение, по ее словам, продиктовано исключительно религиозными соображениями.

Ее дочь Марина также высказалась на эту тему. Она обвинила собственного отца в принуждении к получению паспорта и банковских карт. Девушка утверждает, что отец неоднократно проявлял агрессию, когда она и ее сестра отказывались от использования пластиковых карт.

Ранее бабушка пропавших Мария Жвалева предположила, что ее внучки находятся под мощным психологическим воздействием деструктивной секты «Царская империя». По ее информации, главарь этой организации — Леонид Власов, преступник-рецидивист, неоднократно судимый за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.
секты
Санкт-Петербург
пропавшие
обращения
