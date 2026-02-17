Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:07

В Госдуме назвали варианты, как противостоять атакам на российские суда

Депутат Журавлев: к каждому российскому танкеру нужно приставить охрану

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российским торговым судам для защиты от участившихся атак необходимо вооруженное сопровождение, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, существуют различные варианты обеспечения безопасности морских грузов, но наиболее действенным может стать установка на борту пулеметов.

Есть несколько вариантов того, как РФ сохранить морские грузы, нападения на которые в последнее время участились. Можно, конечно, к каждому танкеру приставить вооруженную охрану, но в таком случае нужно быть готовыми это оружие применить. Я выступаю за то, чтобы делать это без особенных раздумий. Каждое судно надо снабдить хотя бы одним дальнобойным пулеметом — это сделало бы наших противников более осмотрительными. Можно, в принципе, юридически зарегистрировать весь флот как часть военного, тогда нападение будет чревато боевыми действиями. А еще в эти игры ведь можно играть по-другому: наложить санкции на западные грузовые суда, останавливать их, а груз забирать в пользу РФ, — высказался Журавлев.

Ранее председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что любые попытки Запада установить морскую блокаду РФ не имеют правовых оснований. Отвечая на вопрос о возможном ответе на попытки НАТО перекрыть, например, Балтийское море, он подчеркнул, что Москва намерена задействовать политико-дипломатические и правовые механизмы.

Россия
танкеры
оружие
Алексей Журавлев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
