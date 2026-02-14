Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 12:01

Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине

Рубио: США сделают все возможное для прорыва по Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США наблюдают значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, которые передает Bloomberg, США будут делать все, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Мы достигли прогресса. Впервые за несколько лет на техническом уровне на прошлой неделе прошла встреча военных [представителей] обеих сторон, — сказал он.

Ранее Рубио заявил, что идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком была глупой. По его словам, Западу это дорого обошлось.

Также госсекретарь США неожиданно отказался присутствовать на переговорах по украинской тематике с представителями Германии, Польши, Финляндии и председателем Европейской комиссии. Такое решение воспринято в Европе как признак снижения заинтересованности администрации США в активном привлечении партнеров к усилиям по достижению мира.

До этого Рубио заявил, что Вашингтон намерен прилагать максимальные усилия для достижения прорыва в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Белый дом вкладывает в поиск решения значительные время и энергию на высоком уровне.

