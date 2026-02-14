Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:42

Рубио высказался об идее «мира без границ»

Рубио: Западу пришлось заплатить высокую цену за глупую идею мира без границ

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком была глупой, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, которые передает Bloomberg, Западу это дорого обошлось.

То, что этот основанный на правилах порядок заменит национальные интересы, и что мы будем жить в мире без границ и каждый будет гражданином мира — это было глупой идеей, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось,заявил он.

Он добавил, что Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам. При этом многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.

Ранее сообщалось, что в Европе опасались, что речь Рубио на Мюнхенской конференции послужит показателем глубины кризиса в отношениях стран Европы и Америки. Если озвученные страхи европейских лидеров оправдаются, альянсу НАТО и Европейскому Союзу предстоит адаптироваться к ситуации, в которой поддержка со стороны США заметно снизится.

Марко Рубио
США
Европа
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.