Рубио высказался об идее «мира без границ» Рубио: Западу пришлось заплатить высокую цену за глупую идею мира без границ

Идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком была глупой, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, которые передает Bloomberg, Западу это дорого обошлось.

То, что этот основанный на правилах порядок заменит национальные интересы, и что мы будем жить в мире без границ и каждый будет гражданином мира — это было глупой идеей, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось, — заявил он.

Он добавил, что Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам. При этом многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.

Ранее сообщалось, что в Европе опасались, что речь Рубио на Мюнхенской конференции послужит показателем глубины кризиса в отношениях стран Европы и Америки. Если озвученные страхи европейских лидеров оправдаются, альянсу НАТО и Европейскому Союзу предстоит адаптироваться к ситуации, в которой поддержка со стороны США заметно снизится.