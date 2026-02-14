Зимняя Олимпиада — 2026
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым

Актриса Алферова опровергла слова Бероева о разводе в 2022 году

Актриса Ксения Алферова заявила, что ее экс-супруг Егор Бероев допустил ошибку, когда сказал об их разрыве в 2022 году. В интервью «Леди Mail» она отметила, что не согласна с хронологией, которую выстроил артист. Актриса также попросила журналистов не уделять столько внимания их личной жизни.

Я бы поспорила с хронологией. Но она, видимо, у каждого своя. <...> Я бы хотела попросить людей перестать, по возможности, это обсуждать так бурно. Каждый человек может сделать что-то под влиянием тех или иных эмоций, а потом сильно пожалеть об этом. Не стоит его убивать, а словом можно убить, поверьте, — сказала актриса.

Ранее Бероев сообщил поклонникам о разрыве с Алферовой. По его словам, это произошло еще четыре года назад. Он подчеркнул, что хранит уважение ко всем прожитым вместе годам и искренне желает бывшей жене только добра.

Алферова же не так давно призналась, что чувствует сильную усталость и острую потребность в передышке. Причиной такого состояния артистка назвала тяжелый жизненный этап, связанный с расставанием с Бероевым. Для восстановления сил она планировала отправиться в горы, которые всегда были для нее особенным местом.

