14 февраля 2026 в 12:40

Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ

Минобороны: ВС России поразили базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Военнослужащие Вооруженных сил России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также российские бойцы уничтожили места хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска БПЛА, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Помимо всего прочего, ликвидированы пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 154 районах в зоне СВО, резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие использовали нейросеть для получения ценных сведений от ВСУ. Подразделению удалось перехитрить командование плененного бойца украинской армии, при котором оказался мобильный телефон с большим объемом секретных данных.

До этого стало известно, что ВСУ безуспешно пытались провести контратаку в Краснопольском районе Сумской области. По словам источника, в операции были задействованы бойцы нацистского 153-го штурмового полка «Арей».

