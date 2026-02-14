ВСУ безуспешно пытались провести контратаку в Краснопольском районе Сумской области, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, в операции были задействованы бойцы нацистского 153-го штурмового полка «Арей».

В Краснопольском районе противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка «Арей». Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, — отметил собеседник агентства.

Однако передвижение украинцев своевременно зафиксировала российская разведка, уточнил он. В результате комбинированного огневого воздействия ВС РФ обе группы противника были полностью ликвидированы, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что подразделения элитного украинского полка «Шквал» на Харьковском направлении утратили боеспособность из-за острой нехватки личного состава. Особенно трудная ситуация сложилась в штурмовых группах, где мобилизованные массово отказываются идти в атаку.

До этого стало известно, что в ходе зачистки территорий, освобожденных ВС РФ, военнослужащие нередко обнаруживают запрещенные вещества, оставленные украинскими бойцами. Такие предметы находят как в блиндажах, так и в личных вещах противника.