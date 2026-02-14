Элитный полк ВСУ почти утратил боеспособность под Харьковом Силовики заявили, что подразделения ВСУ «Шквал» почти потеряли боеспособность

Украинские подразделения «Шквал» на Харьковском направлении утратили боеспособность из-за острой нехватки личного состава, сообщили ТАСС в силовых структурах. Особенно трудная ситуация сложилась в штурмовых группах, где мобилизованные массово отказываются идти в атаку. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Подразделения «Шквал» практически все потеряли боеспособность, — сказал собеседник агентства.

По данным источника, военнослужащие не видят смысла в «самоубийственных контратаках». Командование сталкивается с системным отказом от участия в боевых действиях. «Шквал», который считался одним из активных подразделений на этом участке фронта, практически полностью утратил способность к наступательным действиям.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли серию ударов фугасными авиабомбами по позициям украинских формирований в районе села Горькое, расположенного в Запорожской области. Источники в силовых структурах уточнили, что в результате атаки полностью ликвидированы подразделения элитного полка ВСУ «Шквал».