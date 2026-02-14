Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:50

Элитный полк ВСУ почти утратил боеспособность под Харьковом

Силовики заявили, что подразделения ВСУ «Шквал» почти потеряли боеспособность

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские подразделения «Шквал» на Харьковском направлении утратили боеспособность из-за острой нехватки личного состава, сообщили ТАСС в силовых структурах. Особенно трудная ситуация сложилась в штурмовых группах, где мобилизованные массово отказываются идти в атаку. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Подразделения «Шквал» практически все потеряли боеспособность, — сказал собеседник агентства.

По данным источника, военнослужащие не видят смысла в «самоубийственных контратаках». Командование сталкивается с системным отказом от участия в боевых действиях. «Шквал», который считался одним из активных подразделений на этом участке фронта, практически полностью утратил способность к наступательным действиям.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли серию ударов фугасными авиабомбами по позициям украинских формирований в районе села Горькое, расположенного в Запорожской области. Источники в силовых структурах уточнили, что в результате атаки полностью ликвидированы подразделения элитного полка ВСУ «Шквал».

Украина
ВСУ
боеспособность
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
Элитный полк ВСУ почти утратил боеспособность под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Зоопсихолог ответила, как отучить кошку прыгать по столам
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.