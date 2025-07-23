В Госдуме ответили, как повлияет на ВСУ потеря Mirage 2000

Потеря одного французского истребителя Mirage 2000 не повлияет на боеспособность ВСУ, заявил депутат Александр Бородай. По его словам, которые приводит NEWS.ru, военные самолеты периодически и по разным причинам терпят катастрофы и крушения — в этом нет ничего необычного.
У них появилось новое поколение пилотов, обученных на более современных западных самолетах, которые они получили. Конечно, они научились летать на этих новых аппаратах. Периодически случаются инциденты, и что конкретно произошло в данном случае — трудно сказать. Но утрата одного самолета не является ни тактическим, ни стратегическим поражением для Украины. Это всего лишь потеря одного самолета, — отметил депутат.
Он обратил внимание, что нельзя предполагать, что у них нет летного состава. В России знают, что их летный состав регулярно обновляется и обучается, подчеркнул Бородай. Депутат также признал, что Украина потеряла значительную часть своих пилотов, особенно в 2022 году. Однако государственный механизм способен мобилизоваться и подготовить новых летчиков, заверил он.
Благодаря украинской диверсии мы утратили часть своей стратегической авиации, но мы не говорим, что это сильно повлияло на нашу боеспособность. Мы тоже теряли самолеты, и это не привело к краху нашей армии, — заявил Бородай.
Ранее стало известно о падении первого Mirage 2000, переданного Украине французскими властями. Согласно имеющейся информации, крушение самолета произошло по причине неполадок в авиационной технике, о чем летчик сообщил руководству.