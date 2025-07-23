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23 июля 2025 в 16:21

В Госдуме ответили, как повлияет на ВСУ потеря Mirage 2000

Депутат Бородай: потеря одного Mirage 2000 не повлияет на боеспособность ВСУ

Mirage 2000 Mirage 2000 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потеря одного французского истребителя Mirage 2000 не повлияет на боеспособность ВСУ, заявил депутат Александр Бородай. По его словам, которые приводит NEWS.ru, военные самолеты периодически и по разным причинам терпят катастрофы и крушения — в этом нет ничего необычного.

У них появилось новое поколение пилотов, обученных на более современных западных самолетах, которые они получили. Конечно, они научились летать на этих новых аппаратах. Периодически случаются инциденты, и что конкретно произошло в данном случае — трудно сказать. Но утрата одного самолета не является ни тактическим, ни стратегическим поражением для Украины. Это всего лишь потеря одного самолета, — отметил депутат.

Он обратил внимание, что нельзя предполагать, что у них нет летного состава. В России знают, что их летный состав регулярно обновляется и обучается, подчеркнул Бородай. Депутат также признал, что Украина потеряла значительную часть своих пилотов, особенно в 2022 году. Однако государственный механизм способен мобилизоваться и подготовить новых летчиков, заверил он.

Благодаря украинской диверсии мы утратили часть своей стратегической авиации, но мы не говорим, что это сильно повлияло на нашу боеспособность. Мы тоже теряли самолеты, и это не привело к краху нашей армии, — заявил Бородай.

Ранее стало известно о падении первого Mirage 2000, переданного Украине французскими властями. Согласно имеющейся информации, крушение самолета произошло по причине неполадок в авиационной технике, о чем летчик сообщил руководству.

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