14 февраля 2026 в 10:05

Бойцы ВС России обратили нейросети против ВСУ и выудили секреты Киева

ВС России использовали ИИ и завладели важными данными ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские военнослужащие из 103-го полка 150-й дивизии использовали нейросеть для получения ценных сведений от ВСУ, заявил РИА Новости командир батальона с позывным Моздок. По его словам, его подразделению удалось перехитрить командование плененного бойца украинской армии.

В руки российских солдат попал командир вражеского взвода. При нем оказался мобильный телефон, содержащий большой объем секретных данных. На устройстве хранились карты местности, координаты огневых позиций и прочая тактическая информация. Кроме того, пленный имел доступ к служебным чатам с украинскими офицерами в различных мессенджерах.

В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут — все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами. Спустя несколько часов его командиры начали что-то подозревать, задавали вопросы, но ответы на них мы могли найти в том же телефоне. Потом попросили фото скинуть — мы через нейросети прогнали его фотографию, чтобы показать, что он ранен и остается в блиндаже, — рассказал военный.

Благодаря этому удалось выиграть дополнительное время для проведения маневров. Спустя несколько часов командование пропавшего офицера снова заподозрило неладное. Они связались с его родственниками и начали задавать вопросы, ответы на которые отсутствовали в памяти телефона. Вскоре аккаунт пленного был исключен из всех групповых чатов.

Ранее российские военные сорвали попытку контрнаступления со стороны украинских формирований в Краснопольском районе Сумской области. В планируемой операции собирались принять участие бойцы 153-го штурмового полка «Арей», разделяющие нацистскую идеологию.

ВС РФ
ВСУ
СВО
нейросети
