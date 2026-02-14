«Придется смириться»: Индия ответила на требование отказаться от нефти РФ Глава МИД Индии Джайшанкар: страна будет сама принимать решение по нефти из РФ

Нью-Дели продолжит самостоятельно определять свою энергетическую политику, даже если она не нравится другим странам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Так он ответил на предположения о возможном отказе от российской нефти под давлением США, пишет издание EADaily.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Джайшанкар прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Индия якобы обязалась не покупать российскую нефть. Министр дал понять, что решения будут приниматься самостоятельно и «не всегда придутся по вкусу» другим державам. Страна, по его словам, не намерена поступаться национальными интересами.

Вам придется с этим смириться, — отреагировал Джайшанкар.

Нью-Дели сохраняет прагматичный подход к энергетическому сотрудничеству, несмотря на внешнее давление. Незначительное снижение закупок связано с рыночными факторами, а не с политическими уступками.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России. По его словам, индийская сторона всегда закупала топливо и у других стран.