Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 22:37

«Придется смириться»: Индия ответила на требование отказаться от нефти РФ

Глава МИД Индии Джайшанкар: страна будет сама принимать решение по нефти из РФ

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нью-Дели продолжит самостоятельно определять свою энергетическую политику, даже если она не нравится другим странам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Так он ответил на предположения о возможном отказе от российской нефти под давлением США, пишет издание EADaily.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Джайшанкар прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Индия якобы обязалась не покупать российскую нефть. Министр дал понять, что решения будут приниматься самостоятельно и «не всегда придутся по вкусу» другим державам. Страна, по его словам, не намерена поступаться национальными интересами.

Вам придется с этим смириться, — отреагировал Джайшанкар.

Нью-Дели сохраняет прагматичный подход к энергетическому сотрудничеству, несмотря на внешнее давление. Незначительное снижение закупок связано с рыночными факторами, а не с политическими уступками.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России. По его словам, индийская сторона всегда закупала топливо и у других стран.

Индия
нефть
закупки
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Можете ли вы?»: Дания высказалась о стоимости Гренландии
ФРГ отказалась от американских советов в решении своих проблем
Полсотни дронов ВСУ атаковали три южных региона России
В МЧС забили тревогу из-за гибели людей после падения снега с крыш
Польша дала оценку рентабельности забору на границе с Белоруссией
Петербуржцев ждут экстремальные холода в ночь на 15 февраля
Два аэропорта на юге России приостановили работу
В США сравнили истребитель Су-57 с конкурентами западного производства
«Сильнейшие в НАТО»: Финляндия собирает арктические силы
«Придется смириться»: Индия ответила на требование отказаться от нефти РФ
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии
Тысячи человек вышли на митинг на фоне Мюнхенской конференции
Захарова опровергла фейки о якобы отравлении Навального ядом лягушки
Секта Муна определяет политику Японии: что это значит
Экс-полицейского поймали за кражу в Свердловской области спустя 15 лет
В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде
Зеленский признал потерю производственной линии ракет «Фламинго»
«Нулевые траты»: Польша усомнилась в праве США вести переговоры по Украине
Комик Сабуров попал в базу «Миротворца»
В Сергиевом Посаде газгольдер подорвал три дома
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.