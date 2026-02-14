Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 22:31

Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии

Фото: Социальные сети
Российский фигурист Петр Гуменник получил приглашение принять участие в показательных выступлениях финалистов соревнований по фигурному катанию, сообщает официальный вещатель Олимпийских игр в России Okko. Шоу запланировано на 21 февраля.

В мужском одиночном катании на Олимпиаде в Милане 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла. Он исполнил пять четверных прыжков, но занял шестое место.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гуменник — большой молодец. Так он прокомментировал выступление спортсмена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Также чемпионка универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что российский фигурист справился со своей работой на 100%, несмотря на все проблемы. По ее словам, оплошности спортсмена были вызваны сменой музыки в короткой программе и многолетним перерывом.

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух отметил, что Петр Гуменник немного ошибся в короткой программе. Он добавил, что и судьи «ему не благоволили».

Олимпиада
фигурное катание
Петр Гуменник
выступления
