Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник получил приглашение принять участие в показательных выступлениях финалистов соревнований по фигурному катанию, сообщает официальный вещатель Олимпийских игр в России Okko. Шоу запланировано на 21 февраля.

В мужском одиночном катании на Олимпиаде в Милане 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла. Он исполнил пять четверных прыжков, но занял шестое место.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гуменник — большой молодец. Так он прокомментировал выступление спортсмена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Также чемпионка универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что российский фигурист справился со своей работой на 100%, несмотря на все проблемы. По ее словам, оплошности спортсмена были вызваны сменой музыки в короткой программе и многолетним перерывом.

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух отметил, что Петр Гуменник немного ошибся в короткой программе. Он добавил, что и судьи «ему не благоволили».