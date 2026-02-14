Зимняя Олимпиада — 2026
ФРГ отказалась от американских советов в решении своих проблем

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Европа больше не нуждается в советах со стороны США

Европа больше не нуждается в дополнительных импульсах извне для решения своих проблем, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на Мюнхенской конференции по безопасности. Так он ответил на речь госсекретаря США Марко Рубио, который выразил обеспокоенность миграционным кризисом и заявил о желании США видеть Европу сильной и способной защищать себя самостоятельно.

При этом Вадефуль назвал выступление американского политика «хорошим началом» для будущего диалога. Но подчеркнул, что европейские страны самостоятельно приняли меры по повышению конкурентоспособности и борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, Берлин готов к взаимодействию с Вашингтоном, но не намерен выслушивать указания.

На этот счет мы не нуждаемся в дальнейших импульсах извне, — сказал он.

Ранее Рубио обратил внимание, что разногласия между Соединенными Штатами и Европой вызваны в первую очередь переживаниями американской администрации из-за будущего региона. Он напомнил, что Америка и Европа связаны не только в экономическом и военном планах, но также духовно и культурно. США убеждены, что судьбы обоих регионов «всегда будут переплетены».

