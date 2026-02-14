Рубио нашел корень разногласий США с Европой

Разногласия между Соединенными Штатами и Европой вызваны в первую очередь переживаниями американской администрации из-за будущего региона, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он напомнил, что Америка и Европа связаны не только в экономическом и военном планах, но также духовно и культурно, передает РИА Новости.

Если порой мы и не соглашаемся, то наши разногласия проистекают из нашего глубокого чувства обеспокоенности за Европу, с которой мы связаны не только экономически и военным образом — мы связаны духовно и культурно, — сказал Рубио.

Он добавил, что американская сторона заинтересована в сильной Европе. США убеждены, что судьбы обоих регионов «всегда будут переплетены», подчеркнул Рубио.

Ранее источник Financial Times сообщил, что Рубио в последний момент отменил поездку на переговоры по украинскому конфликту с лидерами Германии, Польши, Финляндии и главой Еврокомиссии. В европейских столицах это сочли сигналом ослабления интереса Вашингтона к вовлечению союзников в мирный процесс.