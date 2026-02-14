Зимняя Олимпиада — 2026
Секретный рецепт для романтического ужина: легко и по вегану

Секретный рецепт для романтического ужина: легко и по вегану Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Представьте: вечер вдвоем, романтический ужин готов за 15 минут, и все веганское, без этических компромиссов. Рецепт салата-боула с киноа и запеченными овощами — свежий, сытный и суперромантичный вариант для тех, кто ценит простоту.

Промойте киноа (100 г), отварите в 200 мл воды в течение 12 минут. Тем временем нарежьте цукини (1 шт.), морковь (1 шт.) и болгарский перец (1 шт.) кубиками, сбрызните оливковым маслом (1 ст. л.), посыпьте паприкой и запеките в духовке или аэрогриле в течение 10 минут при 200 градусах. Смешайте киноа с овощами, добавьте авокадо (половину) для кремовой текстуры, тахини (1 ст. л.) и семена чиа для хруста. Полейте соком лимона. Украсьте руколой и кедровыми орешками (1 ст. л.). Для романтического ужина сервируйте в глубоких мисках с деревянными ложками — уютно и стильно.

Этот боул сделает ваш романтический ужин легким и вдохновляющим. Готовьте с улыбкой — и вечер пройдет на ура!

Ранее мы поделились веганским рецептом салата цезарь.

салаты
закуски
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
веганы
калорийность
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
