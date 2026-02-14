Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 23:45

«Можете ли вы?»: Дания высказалась о стоимости Гренландии

Премьер-министр Дании Фредериксен отказалась озвучивать стоимость Гренландии

Гренландия Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вопрос о цене Гренландии не может подниматься даже теоретически, заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что остров не продается, а его народ не хочет становиться американцами.

В ходе панельной дискуссии Фредериксен спросили, может ли она оценить стоимость острова. Премьер напомнила, что Гренландия — неотъемлемая часть суверенного Королевства Дания, и ее народ имеет право на самоопределение.

Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира? — ответила глава правительства.

Гренландцы, по словам Фредериксен, ясно дали понять, что хотят оставаться гренландским народом, а не становиться американцами. Копенгаген неоднократно предостерегал Вашингтон от попыток захвата территории.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США Дональда Трампа. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

