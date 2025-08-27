Следователи изучают записи с камер в поисках пропавшего в Босфоре пловца В Турции проверяют камеры видеонаблюдения для поиска пловца Свечникова

Прокуратура муниципалитета Бейкоз в Стамбуле направила запрос на предоставление записей с камер видеонаблюдения в районе пролива Босфор для поиска пропавшего российского пловца Николая Свечникова, передает NTV со ссылкой на надзорное ведомство. Следователи выясняют, выходил ли спортсмен на берег Босфора между первым и вторым мостами.

Специалисты проводят тщательный анализ видеоматериалов, полученных с различных камер наблюдения. В зону охвата попадают устройства, установленные на набережной азиатской части Стамбула, в парковых зонах, а также в ресторанах, кафе и гостиницах.

До этого Хаяти Шамильоглу, местный житель, поделился со СМИ информацией о том, что во время заплыва Свечников отклонился от намеченного маршрута и продолжил движение в противоположном направлении, несмотря на предупреждения.

Поисковые операции продолжаются как в Босфоре, так и на берегу, однако пока не привели к обнаружению спортсмена.

Ранее семья пропавшего в Босфоре пловца объявила о сборе средств для частного детектива и адвокатов в Турции для поиска спортсмена. Деньги пойдут на проезд и питание для волонтеров, экспертизы и работу детектива.