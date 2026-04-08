Жена награжденного Путиным Героя России раскрыла детали его исчезновения Жена пропавшего Героя России Асылханова заявила, что в его адрес не было угроз

Герой России Алексей Асылханов, чье местонахождение остается неизвестным с 3 апреля, накануне исчезновения ни с кем не конфликтовал, ему также не поступали угрозы, заявила в беседе с ТАСС его супруга Валерия. По ее словам, обстановка в семье была безмятежной. Мужчина вел себя в привычной манере и не жаловался на жизнь.

Думаю, что нет, — заявила Валерия в ответ на вопрос, были ли в отношении Асылханова угрозы или ссорился ли он с кем-либо.

Ранее сообщалось, что правоохранители уже начали поиски 23-летнего Асылханова. На прошлой неделе он покинул дом в городе Юрга и обратно не вернулся, с тех пор о нем ничего неизвестно. Региональное следственное подразделение СК РФ инициировало процессуальную проверку обстоятельств случившегося.

За период участия в специальной военной операции рядовой Асылханов сумел лично ликвидировать 15 украинских танков, 50 боевых бронированных машин и значительное количество живой силы ВСУ. В декабре 2024 года его удостоили высокого звания и медали «Золотая Звезда».