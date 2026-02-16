Зимняя Олимпиада — 2026
Готовим бабагануш — намазку из баклажанов родом с Ближнего Востока

Бабагануш — намазка из баклажанов Бабагануш — намазка из баклажанов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Бабагануш — это намазка из баклажанов, или же овощное пюре, которое пришло к нам из ближневосточной кухни. Бабагануш принято подавать с хрустящим хлебом или лепешками, а иногда его используют как альтернативу гарнирам. Рассказываем, как приготовить густую намазку (или, как нынче говорят, дип) в домашних условиях.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Сметана (жирность 20%) — 3 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Укроп, петрушка — на свой вкус
  • Соль, перец — на свой вкус
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты. Для этого промойте и обсушите зелень и баклажаны. Овощи очистите от кожуры, мякоть нашинкуйте средними кубиками. Зелень нарежьте как можно мельче. Очищенные чесночные зубчики средне натрите.

Влейте масло в сковородку, хорошо разогрейте, затем всыпьте баклажаны. Посолите на свой вкус и жарьте на среднем огне около 15 минут. В процессе регулярно помешивайте.

В отдельной миске смешайте сметану с соевым соусом, чесноком, зеленью и перцем, хорошенько перемешайте. Выложите баклажаны в чашу блендера, залейте сметанной заправкой и пюрируйте до однородности.

Бабагануш готов! Подавайте с хрустящими тостами, багетом или лепешками.

Ранее мы поделились рецептом острой и хрустящей маринованной капусты со свеклой.

Проверено редакцией
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.