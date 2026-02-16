Готовим бабагануш — намазку из баклажанов родом с Ближнего Востока

Бабагануш — это намазка из баклажанов, или же овощное пюре, которое пришло к нам из ближневосточной кухни. Бабагануш принято подавать с хрустящим хлебом или лепешками, а иногда его используют как альтернативу гарнирам. Рассказываем, как приготовить густую намазку (или, как нынче говорят, дип) в домашних условиях.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Сметана (жирность 20%) — 3 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Соевый соус — 1 ч. л.

Укроп, петрушка — на свой вкус

Соль, перец — на свой вкус

Оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты. Для этого промойте и обсушите зелень и баклажаны. Овощи очистите от кожуры, мякоть нашинкуйте средними кубиками. Зелень нарежьте как можно мельче. Очищенные чесночные зубчики средне натрите.

Влейте масло в сковородку, хорошо разогрейте, затем всыпьте баклажаны. Посолите на свой вкус и жарьте на среднем огне около 15 минут. В процессе регулярно помешивайте.

В отдельной миске смешайте сметану с соевым соусом, чесноком, зеленью и перцем, хорошенько перемешайте. Выложите баклажаны в чашу блендера, залейте сметанной заправкой и пюрируйте до однородности.

Бабагануш готов! Подавайте с хрустящими тостами, багетом или лепешками.

