Смешала творог с паприкой — вышла обалденная венгерская намазка: нежная, ароматная, на завтрак улетает первой

Беру творог, сметану и сладкую паприку — и готовлю настоящую венгерскую намазку «Кёрёзёт» прямо за пару минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса. Его необычность в том, что из обычных продуктов получается пикантная, ароматная паста с насыщенным венгерским колоритом, которая превращает простые бутерброды в изысканную закуску. Получается обалденная вкуснятина: нежная, бархатистая текстура с лёгкой кислинкой сметаны, яркий вкус сладкой паприки и тонкий аромат тмина. Намазка идеально сочетается с ржаным хлебом, тостами или даже свежими овощами. На завтрак она улетает первой, и гости всегда просят рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 100 г сметаны, 1 ч. ложка сладкой паприки, ½ ч. ложки тмина (по желанию), соль и чёрный перец по вкусу. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородности, добавьте сметану, паприку, тмин, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения гладкой кремообразной массы. Дайте настояться 10–15 минут, чтобы специи раскрылись. Подавайте, намазав на хлеб или тосты, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.