24 февраля 2026 в 10:30

Стакан кефира, два стакана муки — и сытный завтрак для всей семьи готов. Лепешки получаются нежнее, чем в любой пекарне.

Фото: D-NEWS.ru
Беру стакан кефира, два стакана муки — и готовлю сытные лепешки для всей семьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или ужина без хлопот. Их необычность в том, что из минимума продуктов получаются пышные, румяные лепешки, которые заменяют хлеб и отлично идут к супам, салатам или просто со сметаной. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Они такие нежные, что буквально тают во рту, а готовятся быстрее, чем вы сварите суп. И главное — никаких дрожжей, никакой расстойки, только кефир, мука и пара минут на обжарку.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл), 2 стакана муки (примерно 260–300 г), ½ ч. ложки соды, ½ ч. ложки соли, 1 ч. ложка сахара, 2 ст. ложки растительного масла в тесто и ещё немного для жарки. В кефир добавьте соду, перемешайте и оставьте на пару минут. Добавьте соль, сахар, масло и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 0,5 см и вырежьте кружки стаканом. Обжаривайте лепешки на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
