Кефир, творог и сыр — эти лепешки покорили мою семью: просят печь каждый день. Нежнее хачапури

Беру кефир, творог и твердый сыр — и готовлю ароматные, нежные лепешки прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой и нежной, тягучей серединкой, в которой расплавленный сыр переплетается с творожной основой. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию, и домашние всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов творога, 150 граммов твердого сыра, 100 миллилитров кефира, 1 яйцо, 200 граммов муки, 1 чайная ложка соды, ½ чайной ложки соли, зелень по вкусу. Творог разомните вилкой, сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите.

В глубокой миске смешайте творог, сыр, яйцо, кефир и соль до однородности. Добавьте соду и перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, нелипкое тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 сантиметра, вырежьте кружочки стаканом. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте лепешки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Мария Левицкая
