Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:28

Медведев оценил реакцию ЕС на агрессию США против Венесуэлы

Медведев: Европа почти не комментирует агрессию США против Венесуэлы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Демократическая Европа почти не комментирует агрессию США против Венесуэлы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Таким образом он оценил реакцию ЕС на ситуацию, передает РИА Новости.

Почти полная тишина со стороны демократической Европы, — сказал Медведев.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не имеет достаточной легитимности». По ее словам, Евросоюз пристально следит за ситуацией в латиноамериканской стране. При этом она призвала США к сдержанности и соблюдению принципов международного права и Устава ООН.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь последствия по всему миру. Он отметил, что события такого масштаба отражаются на глобальной безопасности.

Позже глава испанского правительства Педро Санчес, комментируя действия США в отношении Венесуэлы, призвал неукоснительно соблюдать нормы международного права и положения Устава ООН. Он подчеркнул значимость деэскалации напряжения и ответственного поведения сторон.

Венесуэла
Европа
США
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые рассказали, когда будет первое полнолуние в 2026 году
Домашний коньяк за несколько дней — без сложной техники
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.