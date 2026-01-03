Медведев оценил реакцию ЕС на агрессию США против Венесуэлы Медведев: Европа почти не комментирует агрессию США против Венесуэлы

Демократическая Европа почти не комментирует агрессию США против Венесуэлы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Таким образом он оценил реакцию ЕС на ситуацию, передает РИА Новости.

Почти полная тишина со стороны демократической Европы, — сказал Медведев.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не имеет достаточной легитимности». По ее словам, Евросоюз пристально следит за ситуацией в латиноамериканской стране. При этом она призвала США к сдержанности и соблюдению принципов международного права и Устава ООН.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь последствия по всему миру. Он отметил, что события такого масштаба отражаются на глобальной безопасности.

Позже глава испанского правительства Педро Санчес, комментируя действия США в отношении Венесуэлы, призвал неукоснительно соблюдать нормы международного права и положения Устава ООН. Он подчеркнул значимость деэскалации напряжения и ответственного поведения сторон.