Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 14:15

Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая

Быстрый сырный пирог: рецепт Быстрый сырный пирог: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Грузинская ачма по праву считается одним из самых эффектных сырных пирогов, но мало кто знает, что приготовить ее можно буквально за полчаса. Без лишних хлопот: только готовое тесто, много сыра и правильная заливка. Получается тягуче, ароматно — настоящая грузинская классика в упрощенном, но полностью аутентичном формате.

Для быстрой ачмы возьмите 400 г готового тонкого теста или лаваша, 400 г сулугуни, 150 г имеретинского сыра (или другого рассольного), 2 яйца, 320 мл молока и 40 г сливочного масла. Этих продуктов хватает на полноценную форму пирога.

Натрите сулугуни и имеретинский сыр крупно и перемешайте в глубокой миске — именно смесь двух сыров дает тот самый грузинский вкус. В отдельной посуде взбейте 2 яйца с 320 мл молока до однородности.

Смажьте форму маслом, выложите первый лист теста и посыпьте его сырной смесью. Сверху слегка полейте молочно-яичной заливкой. Повторяйте слои — тесто, сыр, заливка — пока не заполните форму.

Верхний слой залейте остатками смеси и разложите по поверхности небольшие кусочки сливочного масла. Поставьте форму в духовку на 30 минут при 180 градусах, чтобы верх стал румяным, а сыр внутри расплавился. Дайте ачме постоять 5 минут, чтобы она стабилизировалась и лучше нарезалась.

  • Совет: если хотите более сливочный вкус, замените половину молока на 150 мл нежирных сливок.

Нежный новогодний сметанник за 5 минут: смотрите рецепт на нашем сайте.

Читайте также
Этот тертый пирог с джемом стал моим спасением, когда гости на пороге — готовится за 15 минут активного времени
Общество
Этот тертый пирог с джемом стал моим спасением, когда гости на пороге — готовится за 15 минут активного времени
Румяная картошка по-деревенски: простой подробный рецепт — запекаем сразу с кожурой
Общество
Румяная картошка по-деревенски: простой подробный рецепт — запекаем сразу с кожурой
Раньше свекла пропадала в холодильнике, а теперь готовлю этот салат постоянно — осетинский рецепт поможет вам полюбить этот овощ
Общество
Раньше свекла пропадала в холодильнике, а теперь готовлю этот салат постоянно — осетинский рецепт поможет вам полюбить этот овощ
Рождественские голубцы — вкуснее классических! Сытно и без мяса!
Семья и жизнь
Рождественские голубцы — вкуснее классических! Сытно и без мяса!
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Семья и жизнь
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
пироги
выпечка
рецепты
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Грузия
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Демонстрация силы»: американист о нападении США на Венесуэлу
Магнитные бури сегодня, 3 января: что завтра, скачки давления, депрессия
Дочь Джигана познакомила родителей со своим парнем
«Диверсии и убийства»: в Госдуме оценили кадровые решения Зеленского
В России обеспокоились судьбой Мадуро после слов Трампа о его «вывозе»
«Все теплее и теплее»: Боня о новом этапе отношений с отцом своей дочери
Прогноз погоды в Москве: чего ждать в январе, надвигаются рекордные холода?
«Обречена быть проклятой»: Кушанашвили напророчил Долиной забвение
Важный объект Венесуэлы получил серьезные повреждения
Гордон призвал не оплакивать пропажу «Вечернего Урганта» из эфира
«Второй Вьетнам»: Лукашенко осудил действия США против Венесуэлы
Шуба с секретом: топ-10 рецептов. Попробуйте — не пожалеете!
В Госдуме оценили возможность помощи Венесуэле со стороны России
В Херсонской области задержали любопытных «журналистов»
Окутанный дымом Каракас попал на видео
Трамп похитил Мадуро? Что стоит за атакой США на Венесуэлу, цели Вашингтона
Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая
В ЕС сделали громкое заявление об атаке США на Венесуэлу
Раскрыт преемник Мадуро
Каллас высказалась по ситуации в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.