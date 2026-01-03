Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая

Грузинская ачма по праву считается одним из самых эффектных сырных пирогов, но мало кто знает, что приготовить ее можно буквально за полчаса. Без лишних хлопот: только готовое тесто, много сыра и правильная заливка. Получается тягуче, ароматно — настоящая грузинская классика в упрощенном, но полностью аутентичном формате.

Для быстрой ачмы возьмите 400 г готового тонкого теста или лаваша, 400 г сулугуни, 150 г имеретинского сыра (или другого рассольного), 2 яйца, 320 мл молока и 40 г сливочного масла. Этих продуктов хватает на полноценную форму пирога.

Натрите сулугуни и имеретинский сыр крупно и перемешайте в глубокой миске — именно смесь двух сыров дает тот самый грузинский вкус. В отдельной посуде взбейте 2 яйца с 320 мл молока до однородности.

Смажьте форму маслом, выложите первый лист теста и посыпьте его сырной смесью. Сверху слегка полейте молочно-яичной заливкой. Повторяйте слои — тесто, сыр, заливка — пока не заполните форму.

Верхний слой залейте остатками смеси и разложите по поверхности небольшие кусочки сливочного масла. Поставьте форму в духовку на 30 минут при 180 градусах, чтобы верх стал румяным, а сыр внутри расплавился. Дайте ачме постоять 5 минут, чтобы она стабилизировалась и лучше нарезалась.

Совет: если хотите более сливочный вкус, замените половину молока на 150 мл нежирных сливок.

