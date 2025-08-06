Грузовик с гумпомощью придавил десятки жителей Газы Опрокинувшийся грузовик с гумпомощью насмерть придавил 20 человек в секторе Газа

В центральной части сектора Газа произошел инцидент с грузовиком, перевозившим гуманитарный груз, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководства полуэксклава. По имеющимся данным, 20 человек погибли и еще десятки получили ранения из-за опрокидывания авто на пришедших за продовольствием людей.

20 человек погибли, десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь на фоне катастрофической ситуации в Газе и инициируемого оккупацией хаоса после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием, — говорится в сообщении.

Ранее Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) объявила о том, что доставила в сектор Газа гуманитарную помощь. В качестве груза были отправлены продукты питания: мука, сахар и консервы. В сообщении пресс-службы армии подчеркивается, что это сделано в рамках гуманитарной миссии.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно прекратить вооруженные столкновения с израильскими силами в секторе Газа и сдаться, чтобы разрешить гуманитарный кризис. Также все заложники из Израиля должны быть освобождены, добавил он.