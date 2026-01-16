В Госдуме пообещали помочь бойцу СВО, пострадавшему от «эффекта Долиной»

Депутат Госдумы Николай Новичков пообещал помочь бойцу СВО из Вологды, рискующему потерять жилье по так называемой «схеме Долиной». В беседе с NEWS.ru он отметил, что дополнительных законов для борьбы с подобными сделками не требуется, так как судебная практика уже находится на стороне добросовестных покупателей.

Для борьбы со сделками по «схеме Долиной» дополнительное законодательное регулирование не требуется. Это вопрос правоприменительной практики. И, как показали последние события, закон оказывается на стороне справедливости. То есть эти схемы признаются недействительными, и квартиры передаются добросовестным покупателям. В случае с бойцом СВО из Вологды схема должна работать аналогичным образом. Я готов, если есть необходимость, обратиться в прокуратуру для защиты прав нашего героя. Я уверен, что здесь справедливость тоже восторжествует, — высказался Новичков.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области пенсионерка пытается отобрать по «схеме Долиной» квартиру у ветерана СВО с инвалидностью. 23-летний мужчина лишился ноги и руки в зоне спецоперации и может передвигаться только на коляске. Военный хотел купить квартиру с подходящей под его нужд планировкой.